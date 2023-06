Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: règlement à l'amiable en Californie sur le Zantac information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi qu'il avait trouvé un règlement à l'amiable en vue de mettre fin à une procédure judiciaire en Californie, dans laquelle le groupe pharmaceutique américain était accusé d'avoir dissimulé l'importance des risques cancérigènes de l'antiulcéreux Zantac.



Dans un bref communiqué, le laboratoire confirme avoir trouvé un arrangement avec le plaignant, James Goetz, ce qui signifie que le procès qui devait se tenir à San Francisco à partir du 24 juillet prochain sera abandonné.



Les termes de l'accord sont restés confidentiels.



GSK, qui souligne que ce règlement à l'amiable ne constitue en aucun cas un aveu de culpabilité, explique qu'il voulait trouver une solution au litige en vue d'éviter une longue procédure.



L'entreprise ajoute avoir l'intention de continuer à se défendre 'vigoureusement' dans les autres dossiers ayant trait au Zantac, un médicament qu'il avait lancé sur le marché dans les années 1980 avant de le céder à Pfizer en 2000.



Suite à ces annonces, l'action grimpait de plus de 4% vendredi matin à la Bourse de Londres, entraînant dans son sillage l'ensemble du secteur pharmaceutique européen (+0,7%).





