GSK : recrute un responsable mondial R&D sur les vaccins

(CercleFinance.com) - GSK annonce aujourd'hui le recrutement de Phil Dormitzer en tant que responsable mondial de la R&D sur les vaccins à compter du 3 décembre. Phil Dormitzer occupait jusqu'à présent le poste de vice-président et directeur scientifique, ARN et vaccins viraux chez Pfizer où il a notamment assuré la direction scientifique du vaccin à ARNm contre le Covid de Pfizer. Auparavant Phil Dormitzer a occupé des postes à responsabilités croissantes chez Novartis Vaccins and Diagnostics.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.49%