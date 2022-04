GSK: réalise une étude sur les risques de zona après Covid information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Selon une nouvelle étude menée par GSK, les personnes âgées de 50 ans ou plus aux États-Unis qui ont eu le COVID-19 pourraient être plus à risque de développer un zona que celles qui n'ont pas été diagnostiquées avec le COVID-19.



Dans cette étude, les personnes âgées de 50 ans ou plus qui ont contracté le COVID-19 étaient 15% plus susceptibles de développer un zona par rapport aux personnes qui n'ont jamais été diagnostiqués avec le COVID-19.



L'analyse des données collectées entre mars 2020 et février 2021 auprès de près de 2 millions d'Américains indique que les patients diagnostiqués avec le COVID-19 pourraient être plus susceptibles de développer un zona dans les six mois suivant le diagnostic.



L'effet observé était plus élevé chez les patients présentant des cas graves de COVID-19 et nécessitant une hospitalisation. Les personnes hospitalisées pour le COVID-19 étaient 21% plus susceptibles de développer un zona.