GSK: réagit après la décision du tribunal de Californie

(CercleFinance.com) - Au lendemain de la décision du tribunal de l'État de Californie concernant l'affaire Goetz, GSK annonce être 'respectueusement en désaccord' avec la décision de justice.



La laboratoire affirme que 'à la suite des 13 études épidémiologiques menées sur les données humaines concernant l'utilisation de la ranitidine, le consensus scientifique est qu'il n'existe aucune preuve cohérente ou fiable que la ranitidine augmente le risque de cancer'.



GSK rappelle que le litige en est encore à ses débuts et que la décision d'hier ne porte que sur la question de savoir si les experts du plaignant peuvent témoigner au procès dans l'affaire Goetz.



Cela ne signifie pas que la Cour est d'accord avec les conclusions scientifiques des experts du demandeur, indique GSK qui assure qu'il fera valoir des moyens de défense supplémentaires et ajoute que 'le demandeur doit encore prouver sa thèse au procès'.



Cette décision n'affecte pas les autres affaires d'État ni la décision Daubert de décembre 2022 rendue dans le cadre du litige fédéral multi-districts, conclut le laboratoire.





Valeurs associées GSK LSE -2.57%