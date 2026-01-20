GSK rachète RAPT Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GSK GSK.L va acheter RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars, a annoncé mardi le fabricant britannique de médicaments, élargissant ainsi son offre de produits respiratoires, immunologiques et inflammatoires, avec en tête le médicament expérimental de la firme américaine contre les allergies alimentaires, ozureprubart.

La société cotée à Londres paiera 58 dollars par action RAPT, avec un investissement initial de 1,9 milliard de dollars, et l'accord donnera à GSK les droits mondiaux sur le programme ozureprubart, à l'exclusion de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong.

Cette acquisition intervient alors que GSK a déclaré mardi que la société japonaise Shionogi & Co 4507.T augmenterait sa participation dans leur entreprise ViiV Healthcare pour les thérapies anti-VIH après le retrait de Pfizer PFE.N . GSK conserve sa participation majoritaire de 78,3 % dans ViiV.