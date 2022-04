Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: rachat de la biotech américaine Sierra Oncology information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé mercredi qu'il allait débourser quelque 1,9 milliard de dollars (1,75 milliard d'euros) afin de racheter la biotech californienne Sierra Oncology, spécialisée dans le traitement des formes rares de cancer.



Le groupe pharmaceutique britannique explique que l'opération va lui permettre de renforcer son portefeuille d'hématologie et de consolider sa stratégie visant à développer des produits de spécialité et des thérapies ciblées.



Ce rachat va notamment lui permettre de mettre la main sur le Momelotinib, un traitement expérimental contre la myélofibrose associée à une anémie.



Momelotinib, le principal candidat de Sierra, doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement aux Etats-Unis dans le courant du deuxième trimestre, puis dans l'Union européenne d'ici à la fin de l'année.



GSK dit s'attendre à ce que le médicament génère des ventes dès l'exercice 2023, avant de générer une croissance 'significative' par la suite et de contribuer positivement à sa marge opérationnelle sur le moyen terme.



Dans le détail, le laboratoire va verser 55 dollars en numéraire pour faire l'acquisition de chaque action Sierra, ce qui représente une prime de 63% par rapport à la moyenne du cours de Bourse de la société sur les 30 dernières séances.



L'annonce n'avait qu'un impact limité sur le titre GSK mercredi matin à la Bourse de Londres (+0,1% dans les premiers échanges).





