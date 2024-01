Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: rachat d'Aiolos Bio pour un milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de racheter Aiolos Bio, une société biopharmaceutique américano-britannique spécialisée dans les maladies respiratoires et inflammatoires, pour un montant d'un milliard de dollars.



Le laboratoire britannique explique que l'opération va lui permettre d'acquérir les droits sur AIO-001, un anticorps monoclonal devant bientôt entrer en étude clinique de phase II dans le traitement de l'asthme, avec de possibles autres indications, notamment dans la rhino-sinusite avec polypes nasaux.



GSK souligne cette molécule pourrait révolutionner la prise en charge standard de la maladie avec une administration tous les six mois.



En incluant des paiements d'étape liés à la réalisation d'objectifs réglementaires, le montant de la transaction pourrait totaliser 1,4 milliard de dollars.



Vers 8h20, le titre GSK avançait de 0,9% à la Bourse de Londres.



