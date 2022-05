Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: rachat d'Affinivax pour 3,3 milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 09:36









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mardi qu'il allait débourser près de 3,3 milliards de dollars pour racheter la biotech américaine Affinivax, spécialisée dans la vaccination contre les infections à pneumocoques.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique britannique indique qu'il prévoit d'effectuer un paiement initial de 2,1 milliards de dollars, un montant auquel pourrait s'ajouter jusqu'à 1,2 milliard de dollars sous réserve de la réalisation de certaines étapes de développement.



Le laboratoire explique qu'Affinivax a conçu une nouvelle génération de vaccins contre les maladies à pneumocoques telles que la pneumonie, la méningite et les infections nosocomiales liées aux cathéters.



Sa technologie permet aussi un immunisation active contre des pathologies moins sérieuses, comme les sinusites ou les otites.



GSK évoque un besoin médical qui reste 'non satisfait' en dépit de la disponibilité actuelle des vaccins contre le pneumocoque.



Le principal candidat d'Affinivax, baptisé AFX3772, est censé protéger les patients contre 26 souches de la bactérie, contre 20 pour les vaccins existants.



Un autre projet de vaccin, intégrant lui une trentaine de souches, est également en cours de développement.



GSK souligne que l'opération va lui permettre de renforcer son portefeuille de R&D dans le domaine des vaccins, mais aussi de consolider sa présence dans la région de Boston, où Affinivax est installé.





