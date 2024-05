Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: prise de participation dans le suisse BioVersys information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique suisse BioVersys a annoncé mardi que le géant de la santé britannique allait prendre une participation au sein de son capital dans le cadre d'un renforcement de leur collaboration stratégique dans le traitement de la tuberculose.



Aux termes de l'accord, GSK va souscrire à hauteur de 12,3 millions de francs suisses (environ 12,6 millions d'euros) au dernier financement de série C d'un montant total de 44,9 millions de francs suisses lancé par l'entreprise.



Le groupe prévoit par ailleurs d'approfondir sa collaboration avec BioVersys, qui s'est spécialisé dans le développement de nouveaux traitements antibiotiques permettant de lutter contre la résistance bactérienne.



Il compte notamment soutenir le développement du BVL-GSK098, une petite molécule qui fait l'objet d'essais de phase 2a pour le traitement de la tuberculose pulmonaire multirésistante, l'une des dix infections les plus meurtrières à l'échelle mondiale, à l'origine de 1,3 million de décès par an.



GSK et BioVersys disent vouloir rendre leur nouveau traitement disponible pour les patients le 'plus rapidement possible'.





