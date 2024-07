Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: prévisions revues à la hausse pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - GSK publie des ventes de 7,88 milliards de livres sterling au titre du 2e trimestre, en hausse annuelle de 10%.



Les ventes ont progressé dans tous les domaines, les médicaments spécialisés bénéficiant en particulier du lancement de nouveaux produits en oncologie et dans le domaine du VIH.



L'EBIT core ajusté ressort à 2,51 milliard de livres sterling, en hausse de 16%, laissant apparaître un BPA core de 43,4 pence, en hausse de 12%.



Selon Emma Walmsley, directrice générale de GSK, ces éléments soutiennent la croissance future et la confiance de la société dans sa capacité à apporter des innovations significatives aux patients.



Pour 2024, le laboratoire anticipe une hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de +7% à +9% (vs +5% à +7%) précédemment, avec un EBIT core attendu entre +11% et +13% (vs de +9% à +11% précédemment) et un BPA core en baisse de +10% à +12% (vs +8% à +10% avant).





Valeurs associées GSK 1 523,50 GBX LSE -1,23%