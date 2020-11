Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : présente ses nouveaux objectifs environnementaux Cercle Finance • 03/11/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Alors que le changement climatique est une réalité de plus en plus concrète, GSK a annoncé aujourd'hui de nouveaux objectifs environnementaux dans le but d'avoir un impact nul sur le climat, et un impact positif sur la nature, d'ici à 2030. La société s'est fixé différents buts: la consommation d'électricité 100% renouvelable, une gestion de l'eau optimisée sur tous ses sites, l'emploi de matériaux durables ou encore la transition vers une flotte de véhicules 100% électriques pour les représentants commerciaux de GSK dans le monde entier. 'En tant qu'entreprise mondiale de soins de santé, nous voulons jouer pleinement notre rôle dans la protection et la restauration de la santé de la planète, afin de protéger et d'améliorer la santé des gens', a indiqué Emma Walmsley, directrice générale de l'entreprise. Les nouveaux objectifs de GSK s'alignent sur la trajectoire de réchauffement de 1,5°C, conformément à l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, indique Science Based Targets Network.

