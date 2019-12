Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : présente des résultats sur un médicament Cercle Finance • 17/12/2019 à 14:49









(CercleFinance.com) - Un médicament expérimental de GlaxoSmithKline a entraîné un taux de réponse cliniquement significatif chez les patients atteints de myélome multiple en rechute / réfractaire, a déclaré le fabricant de médicaments. Trente des 97 patients (31%) de l'étude pivot ont obtenu une réponse globale, a déclaré GSK. Parmi ces répondeurs, 18 patients ont obtenu une très bonne réponse partielle ou meilleure, dont trois patients avec des réponses complètes, selon le rapport. GSK a également confirmé la soumission d'une demande à la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) d'une approbation du belantamab mafodotin pour les patients atteints de ce myélome multiple fortement prétraité.

