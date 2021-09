Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : présente des données sur le VIH à l'IDWeek 2021 information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare présente des données pour Dovato (dolutégravir/lamivudine). ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH, détenue majoritairement par GlaxoSmithKline avec Pfizer et Shionogi, a présenté aujourd'hui les résultats sur trois ans de l'étude TANGO à l'IDWeek 2021, qui se tient virtuellement du 29 septembre au 3 octobre. L'étude de phase III TANGO est le troisième essai à fournir des preuves à long terme pour Dovato, renforçant ainsi son utilisation comme option de changement viable pour les personnes vivant avec le VIH. Les résultats ont montré que le schéma thérapeutique à deux médicaments (2DR) Dovato (dolutégravir/lamivudine) a continué à démontrer une efficacité.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +1.62%