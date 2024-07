Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: premières livraisons de vaccins anti-grippe aux USA information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi avoir démarré la livraison aux Etats-Unis de ses vaccins contre la grippe pour la saison qui démarrera cet automne pour se terminer l'an prochain.



Suite à l'approbation de la FDA américaine, GSK prévoit de fournir quelque 36 millions de doses de ses vaccins trivalents contre l'influenza de types A et B Flulaval et Fluarix, destinés aux adultes et aux enfants âgés de plus de six mois, aux centres de santé et aux pharmacies du pays.



Le CDC estime que lors de la dernière saison, qui s'est étendue entre octobre 2023 et juin 2024, entre 35 et 65 millions d'Américains ont été touchés par la grippe, entraînant entre 390.000 et 830.000 hospitalisations et entre 25.000 et 72.000 décès.





