GSK: première cotation de Haleon prévue le 18 juillet

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi que sa filiale de santé grand public Haleon ferait ses premiers pas à la Bourse de Londres le 18 juillet prochain.



Dans un point sur la scission, le groupe biopharmaceutique britannique indique qu'il prévoit de distribuer à ses actionnaires 80% de sa participation dans son entité de soins de santé aux consommateurs.



Pour mémoire, GSK contrôle 68% du capital de Haleon, dont les 32% restants sont détenus par l'américain Pfizer.



Dans son communiqué, le laboratoire précise que les performances de la filiale seront comptabilisées en tant qu'activités abandonnées dans ses comptes de deuxième trimestre, qui seront publiés le 27 juillet.



Haleon a prévu de son côté d'effectuer un point d'activité dans le courant du mois de septembre.



GSK précise que les titres Haleon seront également à la cote à la Bourse de New York sous la forme d'American Depositary Shares (ADS).



De son côté, Pfizer a décidé de se séparer de sa participation de 32% 'de manière disciplinée' en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires.





