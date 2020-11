Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : poursuite des essais du vaccin anti-Covid de Medicago Cercle Finance • 12/11/2020 à 17:46









(CercleFinance.com) - GSK et Medicago, une société biopharmaceutique dont le siège social est à Québec, annoncent aujourd'hui le début des essais cliniques de phase 2/3 de leur candidat vaccin d'origine végétale contre le COVID-19. 'Nos résultats de phase 1 du candidat vaccin avec adjuvant étaient très encourageants et soutiennent pleinement une évaluation clinique plus poussée', a déclaré Nathalie Landry, vice-présidente exécutive des affaires scientifiques et médicales chez Medicago, Medicago a ainsi décidé de lancer avant la fin de l'année l'essai clinique de phase 2/3, avec l'adjuvant pandémique de GSK.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -1.16%