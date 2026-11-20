(Zonebourse.com) - Fincantieri signe un contrat majeur pour la construction de deux paquebots de croisière, Sanofi étudierait le rachat de l'américain Insmed, tandis que GSK profite des résultats de l'étude de phase 2a Enable, menée avec BioVersys. Les investisseurs quittent la partie chez Ubisoft, qui s'approche dangereusement de ses plus bas historiques. Vallourec est puni par le marché après des résultats en deçà des attentes.

Actions en hausse

Freenet ( 3,1%) : l'opérateur télécoms allemand salue un relèvement de Barclays de "pondération neutre" à "surpondérer", avec un objectif rehaussé de 28 à 30 EUR. L'analyste Mathieu Robilliard anticipe de meilleures perspectives dans la téléphonie mobile et des vents contraires presque dissipés dans l'IP-TV.

Auto1 ( 1,7%) : le distributeur automobile berlinois profite d'un relèvement de Berenberg de "conserver" à "acheter", malgré un objectif abaissé de 25 à 23 EUR. L'analyste Marius Fuhrberg juge que le groupe privilégie la qualité à la quantité et que l'effet de levier opérationnel fonctionne avec des volumes plus faibles.

Fincantieri ( 1,6%) : le constructeur naval italien bondit après la signature avec Carnival d'un contrat de plus de 2 MdsEUR pour deux paquebots de croisière. Ils seront construits à Marghera et livrés en 2033 et 2035, mais l'accord reste soumis au financement.

Deutz ( 1,1%) : le motoriste de Cologne rebondit après avoir rejeté comme infondées les principales conclusions du rapport du vendeur à découvert Ningi Research. Il affirme avoir respecté toutes ses obligations légales d'information lors du rachat du groupe d'armement FFG.

Gsk Plc ( 1,1%) : le laboratoire britannique gagne du terrain à la suite des résultats de l'étude de phase 2a Enable, menée avec BioVersys contre la tuberculose pulmonaire. L'association alpibectir et éthionamide a démontré une activité bactéricide précoce à toutes les doses testées, sur 14 jours de traitement.

Sanofi ( 0,9%) : le laboratoire français ouvre en légère hausse suite à des informations de Bloomberg selon lesquelles il étudierait le rachat de l'américain Insmed, valorisé environ 26 MdsUSD. Sanofi échange avec des conseillers et ne commente pas. Jefferies réitère son conseil à l'achat, avec un objectif de 100 EUR. Selon le bureau d'analyste, l'opération serait financièrement réalisable, avec un endettement net estimé à 2,5 fois l'EBITDA. Elle pourrait contribuer positivement aux bénéfices par action d'ici deux ans, même sans synergies.

Actions en baisse

Vallourec (-12,6%) : le fabricant français de tubes sans soudure dévisse, sanctionné pour une prévision de RBE de 170 à 210 MUSD au quatrième trimestre. Ce niveau est inférieur de 25% au consensus, après un troisième trimestre en net repli.

Soitec (-9,9%) : le fabricant français de substrats pour semi-conducteurs recule après la décision de Deutsche Bank de réduire son objectif de cours de 200 à 160 EUR. Le courtier maintient toutefois sa recommandation à l'achat. La baisse s'inscrit dans un mouvement de retracement technique suite à l'achat de la nouvelle de la veille.

Ubisoft (-9,1%) : l'éditeur français de jeux vidéo recule après des perspectives décevantes, avec des réservations nettes d'environ 250 MEUR attendues au troisième trimestre, et une perte semestrielle creusée à 254,5 MEUR. Barclays conserve sa recommandation à pondération de marché mais réduit son objectif de 5,85 à 4,75 EUR.

Wärtsilä (-4,6%) : l'industriel finlandais des moteurs marins et de l'énergie pâtit d'une sévère révision d'UBS, qui abaisse son objectif de cours de 40 à 28 EUR. Le courtier réitère toutefois sa recommandation neutre.

Sandvik (-3,9%) : l'industriel suédois des outils de coupe et équipements miniers est sanctionné par la dégradation d'ABG Sundal Collier, qui passe de "acheter" à "conserver". Le courtier abaisse aussi son objectif de cours de 400 à 350 SEK.

UBS (-2,2%), Deutsche Bank (-2,2%), Société générale (-1,7%) : Les banques européennes restent sous pression alors que les investisseurs redoutent un possible relèvement des réserves obligatoires par la BCE. Une mesure susceptible d'immobiliser davantage de liquidités et de peser sur la rentabilité des établissements, dans un contexte d'aversion au risque généralisée.

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