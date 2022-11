Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 15:48









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) recule de 5% à Londres, plombé par une dégradation de recommandation de 'neutre' à 'vente' chez UBS, avec un objectif de cours ramené de 1820 à 1300 pence sur le titre du laboratoire pharmaceutique britannique.



'Comme Shingrix épuisera son bassin de patients aux États-Unis au même moment où le dolutégravir perdra sa protection par brevet, une grande partie des bénéfices de GSK pourrait se trouver menacée', prévient le broker.



Le titre recule aussi sur fond de la décision par le groupe de restreindre l'accès aux Etats-Unis à Zejula, son traitement d'entretien pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, suite à une demande de l'autorité sanitaire américaine.





Valeurs associées GSK LSE -5.95%