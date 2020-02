Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : participation à un vaccin contre le coronavirus Cercle Finance • 03/02/2020 à 14:51









(CercleFinance.com) - GSK annonce qu'il va collaborer avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pour développer un vaccin destiné à contrer le coronavirus 2019-nCoV apparu récemment dans la région de Wuhan en Chine. Le laboratoire pharmaceutique britannique rendra disponible sa plateforme d'adjuvants pour renforcer la réponse du système immunitaire et ainsi rendre l'immunité contre des infections plus longue que celle procurée par un vaccin seul. Selon les dernières estimations fournies par les autorités chinoises, 17.205 personnes étaient recensées dimanche comme ayant contracté le virus en Chine continentale, et 361 étaient décédées du fait de la maladie.

