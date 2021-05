GSK : partenaire principal de la COP 26, à Glasgow

(CercleFinance.com) - GSK a été confirmé en tant que 'Principal Partner' de la COP 26 -la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques- qui sera organisée en novembre, à Glasgow, par le gouvernement britannique sous la présidence conjointe de l'Italie.

Cette position permettra à GSK de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de la COP 26 et le gouvernement britannique pour planifier des événements clés axés sur le climat et la santé lors de la conférence, et pour lancer de nouvelles initiatives avant novembre 2021.

'Nous croyons fermement que la COP 26 doit accélérer les actions et les collaborations mondiales pour protéger le climat, la nature et la santé et nous sommes ravis de soutenir le gouvernement britannique dans ses ambitions de réussite de la COP 26', a commenté la directrice générale de GSK', Emma Walmsley.