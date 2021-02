Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : partenaire de CureVac contre la Covid Cercle Finance • 03/02/2021 à 11:01









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) et CureVac ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration de 150 millions d'euros, afin de développer conjointement des vaccins ARNm de nouvelle génération contre la Covid-19 avec l'idée de pouvoir traiter les multiples variants dans un seul vaccin. Le programme de développement débutera immédiatement, avec pour objectif l'introduction du vaccin en 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire, fait savoir GSK. En 2021, GSK pourra également produire jusqu'à 100 millions de doses du candidat vaccin CVnCoV de première génération contre la Covid, mis au point par CureVac.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.77%