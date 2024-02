Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: option de licence exercée auprès d'Elsie information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique américaine Elsie Biotechnologies a annoncé mercredi que GSK avait décidé d'exercer son option de licence non-exclusive sur un portefeuille d'oligonucléotides dans le cadre de leur accord de collaboration de recherche conclu au mois de juillet dernier.



Cette décision signifie que le laboratoire britannique va pouvoir utiliser la plateforme technologique de découverte de médicaments mise au point par Elsie au sein de ses propres programmes de recherche concernant les oligonucléotides.



Aux termes de l'accord, Elsie va recevoir un premier paiement de la part de GSK, auquel pourraient s'ajouter des versements additionnels en fonction de l'atteinte de certains résultats.



Les oligonucléotides, de courtes molécules d'acides nucléiques (ARN ou ADN), sont considérés par la communauté scientifique comme une alternative prometteuse contre l'antibiorésistance.



GSK s'intéresse, de son côté, au rôle qu'ils sont susceptibles de jouer dans le traitement de l'hépatite B.





