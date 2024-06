Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: obtient des résultats positifs dans le cancer du rectum information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - GSK a présenté hier les résultats d'une étude de phase II portant sur le Jemperli (dostarlimab) comme potentiel traitement du cancer du rectum localement avancé avec déficit de réparation des mésappariements (dMMR).



L'étude a révélé un taux de réponse complète clinique de 100 % chez 42 patients, sans preuve de tumeur après traitement, indique le laboratoire qui a présenté ces résultats lors de la réunion annuelle 2024 de l'ASCO.



GSK ajoute qu'il poursuivra ses essais cliniques afin d'évaluer davantage l'efficacité du dostarlimab dans le cancer colorectal dMMR/MSI-H.





