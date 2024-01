Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: Nucala approuvé en Chine dans l'asthme sévère information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - Le laboratoire britannique GSK a annoncé mercredi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé son anticorps monoclonal Nucala dans le traitement de l'asthme sévère.



Le feu vert porte sur le traitement de maintenance de l'asthme éosinophilique sévère chez les adultes et les adolescents âges de plus de 12 ans, précise le groupe dans un communiqué.



GSK souligne que près de 46 millions d'adultes sont atteints d'asthme en Chine, dont environ 6% sont touchés par une forme sévère de la maladie.



Nucala est déjà approuvé aux Etats-Unis, en Europe et dans plus de 25 autres pays dans cette indication.





