GSK: nouvelle directrice financière recrutée chez Burberry

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi la nomination de Julie Brown en tant que prochaine directrice financière du groupe, avec prise d'effet en mai 2023.



Actuellement en charge des opérations et des finances de la maison de luxe britannique Burberry, elle remplacera Iain Mackay, qui a décidé de quitter le laboratoire pharmaceutique.



GSK souligne que Julie Brown est une dirigeante d'entreprise 'hautement respectée' disposant d'une expérience de 25 ans à des postes financiers et stratégiques.



Avant son arrivée chez Burberry, en 2017, elle avait été pendant quatre ans la directrice financière du fabricant d'implants britannique Smith & Nephew.



Elle avait occupé, précédemment, le poste de directrice financière à titre intérimaire du groupe AstraZeneca.



Julie Brown siégeait aussi jusqu'ici au conseil d'administration du géant suisse de la santé Roche, dont elle était la présidente du comité d'audit.



L'action GSK progressait de presque 2% lundi matin à la Bourse de Londres suite à sa nomination.





