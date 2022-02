Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: nouvelle approbation du Benlysta pour le lupus en Chine information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 14:19









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) fait savoir que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a approuvé le Benlysta (belimumab) comme traitement des patients adultes atteints de néphrite lupique active (LN). Jusqu'à présent, le Benlysta était indiqué, en Chine, pour le traitement, dès l'âge de cinq ans, du lupus érythémateux disséminé (LES) actif.



Cette approbation fait donc du belimumab le premier et le seul médicament biologique de Chine approuvé pour le LES et la LN.



Cette approbation s'appuie sur des données d'un essai de phase III ayant montré que sur deux ans, le belimumab combiné au traitement standard augmentait les taux de réponse rénale et contribuait à réduire le risque d'aggravation de la maladie rénale chez les patients atteints de LN actif par rapport au traitement standard seul.







Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.76%