GSK : nouveaux essais contre le virus respiratoire syncytial

Cercle Finance • 16/02/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé aujourd'hui avoir débuté son programme clinique de phase III portant sur son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) pour les personnes âgées. 'Nous avons pu induire une forte réponse immunitaire, à la fois humorale et cellulaire, à des niveaux normalement observés chez les adultes en bonne santé ', assure Emmanuel Hanon, vice-président chez GSK en charge de la R&D sur les vaccins. Le RSV représente une menace importante pour la santé des personnes de plus de 60 ans et un vaccin aiderait à prévenir l'infection primaire et à préserver l'indépendance, la santé et la qualité de vie des personnes, explique GSK.

