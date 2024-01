Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: nouveau placement de 3,2% du capital de Haleon information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi avoir vendu près de 3,2% du capital de son ancienne filiale de produits de santé grand public Haleon dans le cadre d'un placement accéléré d'un montant d'environ 978 millions de livres (1,1 milliard d'euros).



Le laboratoire britannique indique avoir cédé 300 millions d'actions à un prix unitaire de 326 pence, soit une décote de 2,2% par rapport au cours de clôture de Haleon hier soir.



Vers 9h30, l'action Haleon perdait 1,5%, tandis que celle de GSK cédait 0,5% au même moment.



Les analystes font remarquer qu'il s'agit du troisième placement de titres réalisé par GSK depuis l'entrée en Bourse de Haleon, en juillet 2022, mais de son plus gros bloc de cession conclu à ce jour.



GSK précise qu'il détiendra encore 4,2% du capital suite à l'opération, tandis que l'américain Pfizer en contrôle toujours 32%.





Valeurs associées GSK LSE -0.38%