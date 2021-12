Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : mise à jour des données sur le sotrovimab information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology ont annoncé aujourd'hui une mise à jour des données précliniques démontrant que le sotrovimab, un anticorps monoclonal expérimental, conserve une activité in vitro contre Omicron, la nouvelle variante du SARS-CoV-2. Ces résultats s'appuient sur les données précliniques générées par les tests de pseudo-virus, montrant que le sotrovimab a conservé une activité in vitro contre les mutations individuelles de la variante Omicron. ' Ces données s'ajoutent à l'ensemble croissant de preuves précliniques démontrant que le sotrovimab conserve une activité contre toutes les variantes préoccupantes testées ' indique le groupe. Le Dr Hal Barron, directeur scientifique et président de la R&D chez GSK, a déclaré : ' Dès le début de notre collaboration avec Vir, nous avons émis l'hypothèse que le sotrovimab aurait une barrière élevée à la résistance et pourrait donc offrir le meilleur potentiel de sa catégorie pour le traitement précoce des patients atteints de COVID-19 '.

