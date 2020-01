Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : licence de son candidat vaccin contre la tuberculose Cercle Finance • 28/01/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé la licence de son candidat vaccin contre la tuberculose M72 / AS01 à l'IRM Gates. Ce candidat vaccin contre la tuberculose a démontré dans un essai de phase IIb le potentiel de réduction de moitié de la tuberculose pulmonaire active chez les adultes atteints d'une infection tuberculeuse latente. ' Cette licence ouvre la voie à un développement continu et à une utilisation potentielle du vaccin candidat dans les pays à faible revenu et à forte épidémie de tuberculose ' indique le groupe. Le Dr Thomas Breuer, directeur médical de GSK Vaccines, a déclaré : ' Chez GSK, nous sommes très fiers d'avoir développé un candidat vaccin contre la tuberculose qui a montré des résultats d'essais cliniques prometteurs chez les adolescents et les adultes où le besoin de lutter contre l'épidémie de tuberculose est le plus grand '.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.35%