GSK: les USA commandent de nouvelles doses d'anti-Covid

(CercleFinance.com) - GSK et Vir Biotechnology ont annoncé mardi la signature avec le gouvernement américain d'un accord prévoyant la fourniture de 600.000 traitements supplémentaires de sotrovimab, leur anticorps monoclonal contre la Covid-19.



Ces livraisons - prévues pour le premier trimestre - portent à 1,7 million de doses le nombre total de commandes passées auprès des deux groupes biopharmaceutiques.



L'accord conclu avec Washington prévoit une option concernant la livraison de doses additionnelles de sotrovimab dans le courant du deuxième trimestre, précisent GSK et Vir.



Sotrovimab avait fait l'objet d'une autorisation en urgence de la part de la Food and Drug Administration (FDA) en mai 2021.



Face à l'afflux de commandes, GSK et Vir prévoient désormais de produire quelque deux millions de doses de leur traitement sur les six premiers mois de l'année.



Sotrovimab peut être utilisé pour soigner des patients présentant des symptômes légers de la Covid ne nécessitant pas d'oxygène de subsistance, mais ayant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.





