GSK: le Vocabria approuvé au Japon comme soin du VIH 31/05/2022

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, une société mondiale spécialisée dans le VIH et détenue majoritairement par GSK, a annoncé aujourd'hui que les autorités de santé japonaises avaient approuvé le Vocabria (en injection et sous forme de comprimés de cabotégravir) utilisé en association avec le Rekambys (suspension injectable de rilpivirine à action prolongée) et l'Edurant (comprimés de rilpivirine) des sociétés pharmacetiques Janssen de J&J.



Le cabotégravir injectable utilisé en association avec la rilpivirine à action prolongée est indiqué pour traiter le VIH chez les adultes dont la virologie est supprimée, sous régime stable, sans antécédent d'échec thérapeutique et sans résistance connue ou suspectée au cabotégravir ou rilpivirine.



On estime que 30 000 personnes vivent avec le VIH au Japon, et la prévalence continue d'augmenter, avec plus de 1 000 nouveaux cas par an.