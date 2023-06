GSK: le vaccin anti-VRS Arexvy approuvé en Europe information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 14:18

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le marché d'Arexvy, son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes âgés de 60 ans et plus.



Le laboratoire britannique souligne que c'est la première fois qu'un vaccin contre le VRS chez l'adulte fait l'objet d'une approbation de Bruxelles, ce qui va lui permettre de commercialiser le produit dans 30 pays européens.



Chaque année, le VRS - un virus respiratoire très contagieux - entraîne plus de 270.000 hospitalisations et environ 20.000 décès chez les adultes âgés de 60 ans et plus en Europe.



Au mois d'avril, Arexvy avait bénéficié d'une recommandation favorable de la part du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur la base de résultats cliniques de phase III ayant montré un taux d'efficacité de 82,6%, dont 94,6% chez les personnes les plus fragiles.