GSK : le traitement du paludisme chez les jeunes progresse

(CercleFinance.com) - GSK et Medicines for Malaria Venture (MMV) ont présenté aujourd'hui des données positives d'une étude portant sur la tafénoquine, en prévention de la rechute du paludisme (malaria) à Plasmodium vivax (P. vivax) chez les enfants et adolescents. Selon les résultats de l'étude, 95% des 60 sujets de l'étude n'ont eu aucune récidive du paludisme à P. vivax au cours des quatre mois de suivi, un résultat conforme aux études sur la tafénoquine chez les adultes et les adolescents plus âgés.

