GSK: le traitement anti-Covid bientôt en intramusculaire

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology ont annoncé jeudi avoir déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA) en vue de l'approbation d'une administration par voie intramusculaire de sotrovimab, leur traitement contre le Covid-19.



L'autorisation en urgence octroyée par la FDA en mai 2021 prévoit pour l'instant l'administration en intraveineuse de doses de 500 mg du produit.



Sotrovimab est indiqué dans le traitement des patients présentant des symptômes légers de la Covid ne nécessitant pas d'oxygène de subsistance, mais ayant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.





