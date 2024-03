Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: le titre grimpe, résultats positifs dans le myélome information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Le titre GSK grimpe jeudi à la Bourse de Londres pour figurer parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 après la publication de résultats cliniques positifs dans le myélome multiple.



D'après les résultats préliminaires de l'étude de phase III, l'anticorps-conjugué Blenrep associé à PomDex, un traitement standard de la maladie, a montré une amélioration 'statistiquement significative' et 'cliniquement pertinente' de la survie sans progression de la maladie par rapport aux thérapies existantes.



Suite à ces données encourageantes, le comité indépendant le Comité indépendant de surveillance de l'essai a décidé d'effectuer une levée d'aveugle, ce qui signifie que l'identité du médicament sera communiquée aux participants.



Pour les analystes d'UBS, ces conclusions sont de nature à redonner une nouvelle vie à la franchise Blenrep en lui ouvrant la voie à un potentiel retour sur le marché américain.



'Blenrep s'était initialement vu accorder une procédure accélérée aux Etats-Unis pour le traitement des patients atteints d'un myélome déjà lourdement traités, mais avait dû renoncer à son projet de mise sur le marché après l'échec d'une étude confirmatoire', rappelle le bureau d'études.



UBS dit désormais envisager une probabilité de commercialisation de 90%, avec des ventes annuelles qui pourraient selon lui atteindre 200 millions de dollars.



A 13h10, l'action GSK bondissait de 2,5%, alors que l'indice FTSE était pratiquement inchangé.





