GSK: le titre chute, pénalisé par des directives du CDC information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - L'action GSK chute de plus de 5% jeudi à la Bourse de Londres à la suite d'une mise à jour de la recommandation d'utilisation des vaccins contre le VRS par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).



Dans ses dernières directives, le CDC recommande que toutes les personnes âges de plus de 75 ans reçoivent le vaccin, que seuls les individus entre 60 et 74 ans souffrant d'une maladie chronique ou vivant en maison de retraite en bénéficient.



Le CDC n'a pas par ailleurs émis aucune recommandation concernant la population âgées de 50 à 59 ans susceptible de présenter des risques.



Ces décisions vont considérablement réduire la taille du marché d'Arexvy, le vaccin de GSK récemment approuvé pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS).



La déception est d'autant plus sévère que GSK s'était intéressé, lors des études cliniques, à l'efficacité de son vaccin chez les patients âgés de 50 à 59 ans présentant un risque accru.





