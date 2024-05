Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: le solde de la participation dans Haleon a été soldé information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi avoir cédé le solde de ses actions dans Haleon, son ancienne filiale de santé grand public, à un prix unitaire de 324 pence, une opération qui lui a permis de lever près de 1,25 milliard de livres (environ 1,46 milliard d'euros).



Avec ce placement, réalisé sur la base d'une décote de l'ordre de 2,5% par rapport au cours de clôture d'hier soir, GSK est désormais totalement sorti de Haleon.



Pour mémoire, GSK affichait une participation de plus de 12,9% au sein de Haleon au moment de la scission et de l'entrée en Bourse de son ex-filiale en tant qu'entité indépendante cotée, en juillet 2022, mais s'était progressivement allégé au capital dans l'intervalle.



Depuis son introduction en Bourse, le titre Haleon s'est apprécié d'environ 13%.



Suite à ce placement, l'action Haleon cédait 0,5% vendredi matin à la Bourse de Patis, tandis que GSK se repliait de 0,8%.





Valeurs associées GSK LSE -0.87%