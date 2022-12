Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: le siège va déménager dans le centre de Londres information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi son intention de déménager son siège social vers le centre de Londres, où il accueillera 3000 salariés, y compris les employés de certaines filiales.



Le groupe pharmaceutique britannique, actuellement basé à Brentford, dans l'ouest de Londres, précise qu'il compte s'installer dans ses nouveaux locaux dans le courant de l'année 2024.



Le laboratoire dit avoir choisi le site d'Earnshaw en raison de sa proximité avec le nouveau quartier de la ville dédié aux sciences de la vie, le 'London's Knowledge Quarter', où se trouve déjà le King's College.



L'immeuble, qui doit afficher une certification BREEAM 'remarquable', réunira les équipes dirigeantes, de recherche et développement, d'approvisionnement et de forces de ventes ainsi que celles de la filiale ViiV Healthcare qui y travailleront toutes en mode 'hybride'.



Il s'agit d'un retour aux sources pour GSK, où la société était née en 1715 à partir de la pharmacie de Plough Court.



Hier, GSK avait fait part de données de phase III favorables sur son momelotinib dans le traitement de la myélofibrose avec un taux de réponse des symptômes, une indépendance à la transfusion et une réponse au ni niveau de la rate présents chez la majorité des patients ayant répondu au traitement au cours des 24 première semaines.





