Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: le pôle de santé grand public renommé 'Haleon' information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 16:27









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique britannique GSK a annoncé mardi qu'il allait renommer sa filiale de santé grand public 'Haleon' en vue de la prochaine scission de l'entité.



Cet ensemble - qui s'est notamment construit par le biais des rachats des produits de grande consommation de Novartis ou Pfizer - génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de dix milliards de livres (environ 12 milliards d'euros) grâce à des marques telles que Sensodyne ou Voltaren.



GSK précise dans un communiqué que le processus de scission est bien engagé et que la mise en Bourse de Haleon en tant que société indépendant devrait intervenir au milieu de l'année.



Cette séparation doit prendre la forme de la distribution d'au moins 80% de la participation de GSK à ses actionnaires.



Haleon, dont le siège social est appelé à se trouver à Weybridge (Royaume-Uni), doit faire ses premiers pas à la Bourse de Londres, mais aussi à New York sous la forme de certificats ADR.





Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.24%