GSK: le Japon approuve Omjjara pour la myélofibrose

(CercleFinance.com) - 24/06/2024









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a approuvé Omjjara (momélotinib) pour le traitement de la myélofibrose.



Cette approbation repose sur deux essais de phase III. Le laboratoire précise qu'il s'agit de la quatrième approbation majeure pour ce médicament, après les approbations aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni.



L'approbation d'Omjjara offre ainsi une nouvelle option de traitement aux patients japonais.



Pour rappel, la myélofibrose touche environ 1 personne sur 500 000 dans le monde, avec jusqu'à 5 000 patients au Japon, dont beaucoup développent une anémie nécessitant des transfusions.







Valeurs associées GSK 1 611,50 GBX LSE +0,78%