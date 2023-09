Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: le FDA accepte de se pencher sur le momelotinib information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi que les autorités sanitaires japonaises avaient accepté d'examiner sa demande de licence pour le momelotinib dans le traitement de la myélofibrose.



Le laboratoire britannique indique que le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales a accepté de se pencher sur sa demande de commercialisation pour ce médicament expérimental, qui n'a pour l'instant obtenu aucune autorisation de mise sur le marché.



La myélofibrose - qui se caractérise par l'accumulation de tissu cicatriciel (fibrose) dans la moelle osseuse empêchant la fabrication de cellules sanguines saines - est plus courante chez les gens âgés.





