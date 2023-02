Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: le comprimé Jesduvroq approuvé dans l'anémie aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi que la FDA américaine avait autorisé la mise sur le marché de son comprimé Jesduvroq pour le traitement de l'anémie chez les patients souffrant d'insuffisance rénale placés sous dialyse.



Le feu vert de l'autorité sanitaire concerne la prise quotidienne du médicament, un inhibiteur HIF-PH qui facilite l'absorption du fer, chez les patients dialysés depuis au moins quatre mois.



GSK fait remarquer que Jesduvroq constitue le premier médicament innovant homologué dans la prise en charge de l'anémie depuis plus de 30 ans, tout en proposant un mode d'administration oral particulièrement commode pour le patient.



Sur les 700 millions de patients atteints d'une maladie chronique du rein dans le monde, une personne sur sept développe également des troubles liés à l'anémie.



GSK rappelle qu'une demande d'enregistrement portant sur Jesduvroq est actuellement en cours auprès de l'Agence européenne du médicament, avec une décision attendue d'ici à la fin du mois de juin.





Valeurs associées GSK LSE +0.04%