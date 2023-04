Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: le CHMP recommande l'approbation du candidat vaccin VRS information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait adopté par consensus un avis positif recommandant l'approbation du vaccin candidat de GSK contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes âgés de 60 ans et plus.



C'est la première fois qu'un candidat-vaccin contre le VRS chez l'adulte obtient un avis positif, l'une des dernières étapes de la procédure d'autorisation de mise sur le marché avant l'approbation par la Commission européenne.



S'il était approuvé, le candidat vaccin de GSK pourrait devenir le premier vaccin disponible à protéger les personnes âgées contre la maladie du VRS, assure GSK.



La demande d'autorisation de mise sur le marché de GSK a été examinée dans le cadre d'une évaluation accélérée. La décision finale de la Commission européenne est attendue pour juillet 2023.





