GSK : le candidat-vaccin Covid efficace sur des primates

(CercleFinance.com) - CureVac, société biopharmaceutique mondiale travaillant autour de l'ARNm, et GSK ont annoncé aujourd'hui la publication de données précliniques visant à évaluer l'efficacité protectrice des candidats vaccins de première et seconde génération de CureVac - à savoir les CvnCoV et CV2CoV - chez des primates non-humains. L'étude a mis en évidence 'une meilleure activation des réponses immunitaires innées et adaptatives' avec le CV2CoV, les anticorps présentant des capacités de neutralisation élevées concernant tous les variants - y compris Beta, Delta et Lambda. A la suite du développement préclinique actuel du CV2CoV, un essai clinique de phase 1 devrait démarrer au quatrième trimestre 2021, annoncent les deux partenaires. La collaboration entre CureVac et GSK se concentre autour du développement de nouveaux produits basés sur la technologie d'ARNm dans le domaine de maladies infectieuses.

