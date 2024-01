Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: le BPA ajusté progresse de +16% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires total en 2023 de 30,3 milliards de livres sterling, en croissance de +5 % et de +14 % ex COVID.



Les ventes de vaccins ont progressé de +25% et de +24% ex COVID. Les ventes de médicaments de spécialités sont en repli de -8 % et en hausse de +15 % ex COVID. Le chiffre d'affaires de l'activité Médecine Générale est en croissance de +5%.



Le résultat opérationnel ajusté est en hausse +12% à 8,786 milliards de livres sterling (avec un nouvel impact positif de +4% ex COVID) et le BPA ajusté progresse de +16% à 155,1p (avec un impact positif supplémentaire de +6% ex COVID).



' Cela reflète la vigueur des ventes hors COVID et l'augmentation des revenus de redevances, en partie contrebalancées par l'augmentation des investissements en R&D et le lancement de nouveaux produits ' indique le groupe.



La direction table sur une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 7 % en 2024. La croissance opérationnelle ajustée devrait être comprise entre 7 et 10 % et la croissance du BPA ajusté devrait être comprise entre 6 et 9 %.





