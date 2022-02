Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: lancera sa nouvelle société Haleon cet été information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 15:06









(CercleFinance.com) - GSK annonce le lancement et la cotation, en juillet 2022, de Haleon, sa nouvelle société indépendante en charge de la santé grand public s'appuyant sur une stratégie 'visant offrir une croissance durable supérieure à celle du marché et des rendements attrayants pour les actionnaires'.



Avec un portefeuille de marques leaders (Sensodyne, Panadol, Advil, Voltaren Theraflu, Otrivin et Centrum), Haleon devrait générer une croissance organique annuelle des ventes de 4 à 6 % à moyen terme, assure GSK.



' Aujourd'hui est une étape importante pour GSK alors que nous présentons officiellement Haleon aux investisseurs. Il précède ce qui promet d'être le changement d'entreprise le plus important pour GSK au cours des 20 dernières années, pour créer deux de nouvelles sociétés de croissance qui auront un impact positif sur la santé de milliards de personnes', a commenté Emma Walmsley, directrice générale de GSK.





Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -1.35%