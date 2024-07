Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: lancement d'un antipaludique en Thaïlande et Brésinti information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - GSK et Medicines for Malaria Venture (MMV) annoncent aujourd'hui que la tafenoquine, soit leur premier médicament à dose unique destiné à prévenir les rechutes du paludisme (P. vivax), a été lancé en Thaïlande et au Brésil, pour soutenir les efforts d'élimination du paludisme.



Le P. vivax est le parasite dominant du paludisme dans la plupart des pays en dehors de l'Afrique subsaharienne. Cette maladie se caractérise par des rechutes cliniques, les patients tombant malades à plusieurs reprises à moins que l'infection latente au stade hépatique ne soit traitée.



GSK précise que lorsqu'elle est utilisée en association avec la chloroquine, la tafenoquine permet de traiter à la fois les stades sanguin et hépatique de la maladie.



'La nouvelle d'aujourd'hui souligne l'engagement de longue date de GSK dans la lutte contre le paludisme et nous sommes fiers que la tafenoquine, co-administrée avec la chloroquine, soit désormais lancée au Brésil et en Thaïlande', a indiqué en substance Thomas Breuer, directeur de la santé mondiale de GSK.







