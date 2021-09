Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : lance une brosse à dent neutre en carbone information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 12:37









(CercleFinance.com) - GSK annonce que sa division Consumer Healthcare (GSKCH) lance Dr.BEST GreenClean, une brosse à dentneutre en carbone, s'appuyant sur manche composé de cellulose renouvelable et de bioplastique issu de sous-produits de la production de papier. Les poils de la brosse sont réalisés à partir d'huile de ricin 100 % renouvelable tandis que l'emballage, composé de cellulose renouvelable, ne contient aucun plastique. Ces opérations ont permis de limiter l'impact carbone du produit et de sa fabrication de 50%, le reste étant compensé par un projet communautaire à Madagascar, en partenariat avec ClimatePartner. A terme, GSKCH ambitionne de devenir 'le fabricant de brosses à dents le plus durable au monde' et indique rechercher des moyens d'atteindre la neutralité carbone sans compensation pour ses futurs lancements de soins bucco-dentaires. La société s'est d'ailleurs fixé comme objectif d'avoir un impact positif sur la nature d'ici à 2030.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.44%