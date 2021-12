Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : lance un initiative autour du myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) annonce le lancement de 'Target the Future', une initiative internationale pluriannuelle dédiée au myélome multiple. Ce programme se consacrera aux progrès de la recherche et proposera également des solutions destinées aux patients, à leurs soignants et à leurs proches. 'Nous avons assisté à une innovation significative dans le développement de nouvelles thérapies pour le myélome multiple au cours des deux dernières décennies, mais les patients sont toujours confrontés à des défis importants, notamment l'accès aux soins, la détresse émotionnelle et les disparités dans les résultats parmi certaines populations', a déclaré Tania Small, vice-présidente et responsable mondiale de la franchise d'oncologie médicale.

